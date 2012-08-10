У Сімферополі аварійно сів Боїнг-737 з Туреччини
11:28, 10 серпня 2012Суспільство
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Літак "Боїнг-737", який прямував з турецького курорту Анталія до Сімферополя, аварійно сів у сімферопольському аеропорту. Ніхто на постраждав.
"Боїнг" здійснив благополучну посадку
Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар аеропорту Аліна Зубкова, на борту перебуває 139 пасажирів і 9 членів екіпажу.
Як сказала прес-секретар, "Боїнг" компанії "Ютейр-Україна", що виконував чартерний рейс, здійснив благополучну посадку".
У повідомленні прес-служби кримського управління МНС уточнюється, що за попередньою інформацією, у літака сталося руйнування пневматики правої основної стійки шасі. Допомога медиків і психологів нікому не була потрібна.
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