У Сімферополі аварійно сів Боїнг-737 з Туреччини

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар аеропорту Аліна Зубкова, на борту перебуває 139 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Як сказала прес-секретар, "Боїнг" компанії "Ютейр-Україна", що виконував чартерний рейс, здійснив благополучну посадку".

У повідомленні прес-служби кримського управління МНС уточнюється, що за попередньою інформацією, у літака сталося руйнування пневматики правої основної стійки шасі. Допомога медиків і психологів нікому не була потрібна.