У суботу в Україні місцями похолодає до +7°С

11 серпня погоду в Україні визначатиме малоградіентна область підвищеного тиску. У східних областях країни без опадів, на решті території місцями короткочасні грозові дощі.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, найбільш прохолодно в західних областях: вночі температура знизиться до 7-11 градусів, вдень до 15-23, у північних областях похолодає вночі до 10-14, вдень до 22-25, в центрі вночі 12-15 , вдень 22-28, півдні і сході найбільш тепла погода: вночі 14-22, вдень 26-31 градус.

У північних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура знизиться вночі до 10-14 градусів, вдень до 22-25. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

У південних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-22 градуси, вдень 27-31. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м / с.

У східних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 14-18, вдень 26-29 градусів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м / с.

У західних областях вночі і вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі знизиться до 7-11 градусів, вдень до 15-23. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м / с.

У центральних областях вночі і вдень без опадів, місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Температура знизиться вночі до 12-15 градусів, вдень до 22-28. Вітер північно-західний, 5-12 м / с.

Погода на курортах Криму 11 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, східний, 5-12 м / с. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 29-31.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Севастополя 27 градусів, у районі Євпаторії, Феодосії, Одеси та Ялти +26 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 11 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-11 градусів, вдень 18-21. Вітер західний, північно-західний, північно-східний, 5-12 м / с.