Одеська міськрада терміново вирішить, яка мова буде в школах

Як повідомили УНІАН у міськраді, мер пропонує провести сесію 13 серпня.

У єдиному проекті рішення, внесеному до порядку денного сесії, Управлінню освіти міськради пропонується забезпечити збір заяв батьків про бажання навчати своїх дітей українською або російською мовою. Причому це стосується не лише батьків першокласників міських шкіл, а всіх одеситів, чиї діти навчаються у різних класах середніх загальноосвітніх закладів.

У разі ухвалення рішення більшістю голосів, яку нині має фракція Партії регіонів у міськраді, збір відповідних заяв чиновники Управління освіти повинні забезпечити до 15 вересня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, раніше міська влада висувала вимогу до місцевих чиновників про збір заяв від батьків першокласників про вибір російської або української мови навчання в рамках виконання прийнятої «Програми збереження і розвитку російської мови на період з 2011 по 2015 рік».

За даними Управління освіти Одеської міськради, влітку поточного року 52% батьків написали заяви, в яких висловилися, щоб їхніх дітей навчали державною мовою, а 48% обрали для своїх дітей російську мову навчання. Разом з тим, кількість російськомовних класів у поточному році, порівняно з минулим роком, зросла: 1 вересня буде відкрито 33 таких класи, а в 2011 році їх було 26.

***

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон ухвалено з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

Сьогодні, 10 серпня, закон набув чинності.