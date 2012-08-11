Є підозрюваний у підпалі херсонських лісів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора України Олександр Галкін сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

За словами О.Галкіна, працівники об'єднаної слідчий-оперативної групи, створеної з працівників слідчого управління УМВС у Херсонській області, із залученням працівників прокуратури, МНС і СБУ, встановили точне місце і час початку пожежі біля села Кринки Цюрупінського району.

"Є свідок. Свідок вже дав свідчення, які дають нам підстави вважати, що у справі з'явився підозрюваний", - повідомив заступник генпрокурора.

Зокрема, за його словами, підозрюваний - місцевий житель, віком близько 50 років, який підробляє пастухом, своїми необережними діями створив вогнище займання.

Журналістам на сьогоднішній прес-конференції продемонстрували відеозапис допиту свідка, якого допитував заступник прокурора області. На відео свідок, також місцевий пастух, повідомляє, що його знайомий у лісовій просіці, куди вони заганяли худобу, кинув недопалок сигарети, після чого сталося займання. Своїми силами пастухи згасити вогонь не змогли. А коли побачили, що вогонь, який підганяється сильним вітром, вже перекинувся через дорогу на лісовий масив, просто втекли з місця події. При цьому, курець взяв слово з товариша, що той нікому нічого не розповість.

"Він (підозрюваний - УНІАН) сказав свідкові, що той має мовчати, що своїх - не здають. Після чого прибіг до будинку, де проживав зі співмешканкою, взяв 100 грн і втік. Зараз проводяться заходи з встановлення місця знаходження цієї особи", - повідомив О.Галкін, зазначивши, що поки що говорити про розкриття кримінальної справи передчасно, і потрібно дочекатися висновків слідства за всіма версіями, що відпрацьовуються.

Версій у слідства три: перша - підпал з необережності, друга - підпал з корисливим наміром, для подальшої розробки згорілих територій і вирубування там лісу, третя - антропогенний чинник (займання від заломлення сонячного світла на викинутій пляшці).

Також слідство ще визначається, чи була пожежа в Копанівському лісництві (біля села Великі Копани) продовженням першої пожежі в Корсунському лісництві (біля села Кринки), або ж це продовження одного і того ж займання.

"Слідство разом із МНС визначається з цього приводу. Чи був це окремий підпал, чи щось інше, або ж вогонь перекинувся з одного лісового масиву на масив, що стоїть поряд. Іноді шишки, що горять, з палаючого лісу вітром викидає на кілька кілометрів", - повідомив О.Галкін.

Заступник генпрокурора також відзначив, що згідно із законом у слідства є 2 місяці на з'ясування всіх обставин кримінальної справи, після чого, в складних випадках, термін розслідування може бути продовжено. Але в даному випадку О.Галкін пообіцяв, що слідство постарається визначити причини і винних максимально оперативно.

Як повідомляв УНІАН, у результаті лісової пожежі, що виникла 9 серпня о 10.00 біля села Кринки Цюрупінського району (Корсунське лісництво, Каховський лісгосп), постраждало близько 950 га лісу. А в результаті пожежі, що виникла о 13.40 в Копанівському лісництві (Великокопанівський лісгосп) постраждало 420 га лісу. В цілому від вогню постраждало 1,4 тис га лісу.

Також під час гасіння пожежі постраждали 3 працівники лісгоспу: один одержав опіки і у тяжкому стані був госпіталізований до Цюрупінської районної лікарні. Двоє інших отруїлися чадним газом і також були госпіталізовані до тієї самої лікарні.

За оперативними даними, сумарна шкода від цих пожеж становила близько 15 млн. грн.