Нові підручники для першачків обійшлися у 63 мільйони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

За даними прес-служби, тираж підручників для першого класу – 4 млн 345 тис. примірників для шкіл з українською мовою навчання та шкіл, де навчання ведеться мовами національних меншин.

Друк підручників для учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів коштував державі близько 63 млн грн., йдеться в повідомленні.

При цьому в Міносвіти зазначили, що середня ціна підручника для шкіл з українською мовою навчання є рекордно низькою – 12,8 грн. Таких підручників – близько 80%.

Окрім того, у 2012 році, з випереджанням на рік, вже розпочався друк підручників для другого класу ЗНЗ, які використовуватимуться у наступному навчальному році. Тож і в 2013 році зі своєчасним видруком нових підручників проблем не буде, підкреслили в міністерстві.

«На сьогодні підручники надруковано до 1 серпня, і наклад вже у повному обсязі розвезено до областей. Триває передача підручників від обласних книжкових баз до районів, а потім – до шкіл», - повідомив перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту Святослав Серебрянський.

Також у міністерстві зазначили, що на серпневих педагогічних конференціях керівники обласних та районних відділів освіти звітуватимуть МОНмолодьспорту про те, скільки підручників розповсюджено, чи всі школи їх отримали. Окрім того, під час підготовки до нового навчального року Державна інспекція навчальних закладів України вибірково перевірить у школах наявність потрібної кількості нових підручників.