Аферист продав школі за 1 мільйон гривень породу замість вугілля

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в Донецькій області, 50-річний житель Донецька, діючи через підставних осіб, взяв участь і виграв тендерні торги на постачання кам'яного вугілля одному з учбових закладів Запорізької області. Обсягом постачання було заявлено 1,2 тис. тонн на суму 1 млн грн.

Проте, одержане державною установою вугілля виявилося, по суті, вугільною породою низької якості, фактично непридатною для опалювання. Відповідно, його реальна вартість постачальником було значно завищена - майже утричі.

Стосовно цього зловмисника, жителя Донецька, порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Цей громадянин намагався переховатися від слідства на території Російської Федерації, проте був затриманий. Ведеться слідство.