У Києві затримали банду, яка викрала 8 легкових автомобілів

Столична міліція затримала членів злочинної групи, які викрали 8 легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, з початку року до міліції періодично надходили повідомлення про викрадення «Шевроле Авео» та «Шкода Октавія». Оперативники дійшли висновку, що у місті з’явилася група, яка спеціалізується на викраденні автомобілів саме цих марок. Всі злочини були скоєні вночі на території Солом’янського та Святошинського районів біля житлових будинків, де власники залишали свої автомобілі.

За результатами комплексу оперативних заходів співробітники управління карного розшуку столичної міліції затримали злочинців: 41-річного киянина і двох мешканців міста Могилів-Подільський Вінницької області віком 35 та 19 років, які були раніше засуджені за викрадення автомобілів.

Викрадені машини вони переховували в орендованих гаражах на малолюдній території між Солом’янським та Святошинським районами. Одні автомобілі вони розбирали на запчастини й продавали, на інших перебивали кузовні номери й продавали. Оперативники встановили місцезнаходження п’яти автомобілів. Три злодії встигли продати запчастинами.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про незаконне заволодіння автотранспортом. Підозрювані перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Всім трьом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.