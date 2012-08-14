Підозрюваний у вбивстві поранив ножем двох міліціонерів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, працівниками міліції було встановлено місце перебування підозрюваного в здійсненні тяжкого злочину (умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті), але при затриманні (проходило о 2-й годині ночі) він чинив опір, тяжко поранивши при цьому двох оперуповноважених.

Намагаючись уникнути затримання, чоловік, озброєний ножем, напав на міліціонерів. Він наніс одному з оперуповноважених ножове поранення в область грудної клітки, а другому ранив обидві ноги.

На даний час підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Кримінальну справу проти зловмисника порушено за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 121 (нанесення тяжкого тілесного ушкодження) і ст. 348 (замах на вбивство працівників правоохоронного органу). Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.