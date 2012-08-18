Кабмін підпише Конвенцію з урядом Ірландії

Як повідомляє Департамент інформації і комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження №560-р «Про підписання Конвенції між урядом України і урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи і доходи від відчуження майна і Протоколу до неї» ухвалено на засіданні уряду.

Підписати Конвенцію і Протокол до неї уповноважено міністра фінансів Юрія Колобова.

Підприємці обох країн одержують гарантії, що доходи, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також джерел у цій країні у вигляді дивідендів, відсотків і роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави оподатковуватимуться в іншій державі за тих самих умов, що й підприємці цієї іншої держави. Крім того, Конвенція направлена на попередження ухилення від сплати податків.