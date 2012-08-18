Тепер без паспорта до міжнародного вагона не впустять

Закон оприлюдненно в газеті «Голос України» і, згідно з документом, закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 5 червня 2012 року прийняла закон «Про внесення змін до статті 22-1 Закону України «Про залізничний транспорт».

Зміни передбачають, що при перевезенні пасажира у міжнародному залізничному сполученні перевізник «зобов'язаний до початку такого перевезення перевірити наявність у пасажира паспортного документа, який засвідчує особу пред'явника, або документа, що його замінює (проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка), і відмовити у перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхідні документи».

Зміни передбачають, що «за невиконання обов'язку перевірити перед початком перевезення пасажира в міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів, вказаних у частині другої даної статті, що призвело до перевезення або спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник несе відповідальність".

Нагадаємо, до внесення змін перевізник був зобов'язаний при перевезенні пасажира в міжнародному залізничному сполученні до початку перевезення перевірити наявність у пасажира документів, необхідних для в'їзду у держави проходження, держави за маршрутом проходження, і відмовити в перевезенні пасажирові, який на його вимогу не пред'явив необхідні документи.