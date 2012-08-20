Польський паспорт можуть отримати майже 30 тисяч українців

Таке право йому дає новий закон про громадянство. Його прийняли ще в 2009 році, але набув чинності він тільки зараз.

Щоб заробити право на польські документи, потрібно жити в країні не менше трьох років. За цей час вивчити мову, отримувати постійний прибуток і мати житло - це підтверджується довідкою з місця роботи, документом на квартиру або договором про її оренду, пише Комсомольська правда в Україні.

- Заявку на отримання польського громадянства можуть подавати іноземці, які за роки перебування в нашій країні інтегрувалися в суспільство, не становлять загрози для оборони або безпеки держави, - відзначили в прес-службі польського МЗС.

Раніше стати повноправними жителями країни могли стати тільки особи без громадянства, дружини або чоловіки поляків. А тепер - більше 100 тисяч легальних іноземців, які живуть серед 38 мільйонів поляків. Принаймні таку статистику дає польська адміністрація у справах іноземців. З них у Польщі найбільше українців - близько 30 тисяч. Теоретично вони можуть стати поляками, але в нашому МЗС поки спокійні. Запевняють, що мова буде йти не про тисячі, а десятки або в крайньому випадку сотні людей.

- Польську візу не так просто отримати. А паспорт і поготів - спочатку треба знайти постійну роботу і заробити на житло. Навряд чи варто чекати потоку заробітчан, які поїдуть до Польщі за паспортом. Їм простіше отримати шенгенську візу через Румунію чи Угорщину і поїхати на роботу в Євросоюз, - розповів директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.