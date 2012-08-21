Пацієнт, який ковтнув дві виделки, був у передсмертному стані

Як повідомили УНІАН у 5-й міськлікарні м. Запоріжжя, 30-річний житель Осипенківського району Запоріжжя, був доставлений в лікарню в минулі вихідні каретою «Швидкої допомоги» в передсмертному стані.

«Чоловік задихався, у нього було рясна кровотеча. Про те, як кухонні предмети потрапили в горло, в такому стані пояснити не міг. Пацієнта в терміновому порядку доставили в операційну і провели операцію, яка тривала 3 години і пройшла успішно. Зараз потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні. Його стан важкий: зубки вилок розірвали бокові стінки горла, пошкодили м'які тканини шиї, і хребет. Говорити він поки не може », - розповіли лікарі.

Витягнуті з горла пацієнта вилки, зайняли своє місце на стенді торакального відділення: поповнили колекцію медиків, що складається з чайної ложки, декількох ножів, зубних протезів безлічі стоматологічних голок, витягнутих раніше з дихальних шляхів інших пацієнтів лікарні