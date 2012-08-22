До Дня Незалежності до Криму пустили 6 додаткових потягів

Залізниці України до Дня Незалежності призначили 6 додаткових потягів у Кримському напрямі.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України, зокрема, призначено потяг № 560/559 Сімферополь-Київ, який відправлятиметься з Сімферополя 23, 25, 27, 29, 31 серпня, з Києва - 24, 26, 28, 30 серпня і 1 вересня. Потяг № 597/598 - 574/573 Київ-Сімферополь відправиться з Києва 23 серпня, з Сімферополя - 24 серпня. Потяг № 560/559-574/573 Київ-Сімферополь відправиться з Києва 29 серпня, а з Сімферополя - 30 серпня. Потяг № 501/502 Дніпропетровськ-Запоріжжжя-Сімферополь відправиться з Дніпропетровська 22 серпня. Потяг № 544/543 Дніпропетровськ-Севастополь відправиться з Дніпропетровська 23 серпня. Потяг № 546/545 Севастополь-Дніпропетровськ відправиться з Севастополя 26 серпня.

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