Флагман українських ВМС став на ремонт

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, згідно з укладеним двостороннім договором, підприємство здійснить плановий доковий ремонт корабля, поточний та підтримуючий ремонт ракетно-артилерійського озброєння, радіотехнічного озброєння, ремонт внутрішніх приміщень корабля.

На борту корабля відбулася нарада спільно з представниками "Севморзаводу" по організації проведення робіт і взаємодії. «Доковий ремонт є одним з етапів підготовки до участі корабля в антипіратській операції«Океанський щит», в якій корабель, як планується, візьме участь в 2013 році.», - зазначив в інтерв'ю журналістам командир «Гетьмана Сагайдачного» капітан 2 рангу Роман П'ятницький .

Як повідомлялося, начальник управління експлуатації і судноремонту Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Михайло Токар на засіданні військової ради флоту повідомив, що в поточному році буде відновлена технічна готовність 11 кораблів бойового ядра флоту. Основні зусилля з відновлення технічної готовності зараз зосереджені на проведенні комплексних ремонтів 3 бойових кораблів і здійсненні докових ремонтів 2 бойових кораблів.

Як додав офіцер, станом на 22 серпня в ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод" розміщені для ремонту 3 кораблі флоту, крім того, сьогодні вранці в ПАТ "Севастопольський морський завод" став на ремонт фрегат "Гетьман Сагайдачний".

У свою чергу, начальник служби допоміжного флоту Тилу Командування ВМС ЗС України капітан 2 рангу Олег Лисенко повідомив, що сьогодні продовжуються роботи з відновлення технічної готовності 4 допоміжних суден, а на 5 судах здійснюється підтримуючий ремонт.