Флагман українського флоту підремонтують перед антипіратською кампанією

Як повідомили УНІАН у прес-центрі українських ВМС, на цьому наголосив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн.

За його словами, на сьогодні ремонтні роботи з відновлення технічної готовності планово ведуться на 7 кораблях і суднах ВМС України. Так, Чорноморський суднобудівний завод проводить комплексний ремонт судна “Переяслав”. Наступного тижня розпочнуться роботи на великому десантному кораблі “Костянтин Ольшанський”; а на початку серпня - ракетному корветі “Придніпров’я”.

Крім того, як зазначив командувач, на Севастопольському судноремонтному заводі імені Орджонікідзе ремонтуватиметься флагман українського флоту фрегат “Гетьман Сагайдачний”. Роботи здійснюватимуться відповідно до комплексного плану його підготовки щодо участі в антипіратській операції “Океанський щит”.

Як підкреслив Ю.Іл’їн, кардинальне поліпшення ситуації із судноремонтом у ВМС України було б неможливим без суттєвого збільшення обсягів фінансування заходів. «За бюджетною програмою “Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація та ремонт озброєння й військової техніки” у 2012 році до Військово-Морських Сил надійшло 172 мільйони гривень. Минулого року на дані цілі було виділено лише 36 мільйонів“, – додав Ю.Іл’їн.