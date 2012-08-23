У Львові чоловік із ножем намагався пограбувати банк

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні о 15.30 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік намагається пограбувати відділення банку, розташоване на вулиці Зеленій. На місце події була направлена слідчо-оперативна група.

Працівники банку розповіли, що чоловік цілий день був у їхньому відділенні де цікавився кредитами і депозитами.

«Близько 15.00, ми запитали у чоловіка, на що він чекає. На це відвідувач відповів, що йому мають привезти довідку і він буде оформляти депозит», - розповіла правоохоронцям працівниця банку.

Через кілька хвилин зловмисник підійшов до касирки та, приставивши ніж до шиї, наказав віддати усі гроші. Касирка почала кричати, а інші працівники фінустанови вибігли на вулицю, кличучи допомогу.

Як повідомляють в облуправлінні, на крики до банку зайшли перехожий і охоронець зі сусіднього магазину. Перехожий узяв крісло і сказав нападнику кинути ніж. Ще за кілька хвилин прибули працівники Личаківського райвідділу міліції, які затримали грабіжника.

«Зараз проводяться слідчі дії, вирішується питання про порушення кримінальної справи», - розповів УНІАН перший заступник начальника Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області Станіслав Гарасим.

Зловмисник розповів правоохоронцям, що скоїв напад на банк заради своєї матері, яка лежить у лікарні, - зазначається у повідомленні.