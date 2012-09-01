Завтра в Україні буде тепло і сухо

Завтра в Україні опади не очікуються, вітер південний, 3-8 м/с, в Криму та Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях 4-9° тепла, вдень 22-27°, на Лівобережжі 19-24°; на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 28-33°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-24°, у районі Чорноморського 16°, у Дніпрі біля Києва 18°.