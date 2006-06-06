Експерт пояснює підвищення цін на криворізьку сталь

Підвищення цін на продукцію ВАТ «Мiттал Стiл Кривий Рiг» (МСКР) пояснюється кон`юнктурою ринку металу. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив віце-президент Української асоціації підприємств чорної металургії Сергій ГРИЩЕНКО.

За його словами, в травні ф`ючерсні контракти на металопродукцію перевершили всі очікування за рівнем зростання цін. «Можна прогнозувати, що зростання попиту на металопродукцію збережеться і в червні, таким чином, підвищення цін МСКР на свою продукцію цілком закономірне», - сказав С.ГРИЩЕНКО. (МСКР забезпечує до 80% українського ринку металоконструкцій – УНІАН).

Як підтвердили УНІАН у прес-службі МСКР, підприємство підвищило ціни на свою металопродукцію, виключаючи катанку, на 25 доларів за тонну з 1 червня. На МСКР також пояснюють підвищення цін необхідністю привести їх рівень у відповідність з вимогами ринку.

У свою чергу, начальник відділу зі взаємодії зі ЗМІ Антимонопольного комітету України Богдан ЯКИМЮК повідомив, що на даний момент АМК не займається розглядом питання про підвищення цін МСКР.

За його словами, Комітет може відреагувати на цей факт тільки після звернення від одного з учасників українського ринку металопродукції. «Якщо хтось з учасників ринку визнає, що підвищення цін МСКР може свідчити про зловживання якщо не монопольним, то домінуючим положенням підприємства в певному сегменті українського ринку металопродукції, тоді АМК відреагує, розпочавши розслідування щодо відповідності дій МСКР антимонопольному законодавству», - пояснив Б.ЯКИМЮК.

Довідка УНАІН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакет акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь».

“Міттал Стіл Кривий Ріг” є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат експортує.