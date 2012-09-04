У СІЗО кажуть, що Краснощока не підкупляли

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, такий результат показала проведена службова перевірка.

У прес-службі повідомляють, що нещодавно в деяких ЗМІ була обнародувана інформація про те, що працівник Миколаївського СІЗО управління ДПтС України в Миколаївській області пропонував Є.Краснощоку, підозрюваному у вбивстві О.Макар, певну суму грошей за те, що він змінить свої свідчення, аби зняти вину за скоєний злочин з іншого підозрюваного у цій справі – Максима Присяжнюка.

За цим фактом адміністрацією слідчого ізолятора була проведена службова перевірка, яка не підтвердила факт спроби підкупу підсудного Є.Краснощока співробітником установи.

У повідомленні також наголошується, що Є.Краснощок пояснив, що під час перебування в Миколаївському слідчому ізоляторі ніхто зі співробітників установи не звертався до нього з пропозицією грошової винагороди за взяття провини підсудного М.Присяжнюка на себе. Він не має жодних претензій до адміністрації чи працівників СІЗО, повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві Оксану знайшов випадковий перехожий. 29 березня Оксана померла в Донецькому опіковому центрі.

Слухання у справі О.Макар почалося 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва. Засідання відбуваються частково в закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.

Кримінальна справа розглядається стосовно Є.Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і М.Пpиcяжнюкa.

Всі троє звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, крім цих двох статей, ставлять ще і ч.3 статті 153 КK України (Hacильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).

28 серпня на закритому засіданні суду Є.Краснощок повідомив, що 14 серпня працівник СІЗО викликав його в свій кабінет і сказав, що люди, які діють від імені іншого звинуваченого М.Присяжнюка, пропонують йому гроші за те, щоб він вигородив М.Присяжнюка і взяв всю вину на себе. Про це журналістам повідомив адвокат Віктор Василюк.

Після засідання 30 серпня В.Василюк повідомив, що Є.Краснощок підтвердив свідчення про те, що йому за винагороду пропонували змінити свідчення, і назвав прізвище співробітника СІЗО, який виступив посередником.

4 вересня Є.Краснощок на черговому судовому засіданні заявив клопотання про відведення представника потерпілих В.Василюка, оскільки вважає, що адвокат поширив інформацію про те, що нібито представник СІЗО пропонував Є.Краснощоку хабар.

В.Василюк вважає, що подавав факти правильно, але деякі ЗМІ умисно чи випадково могли перекрутити цю інформацію.