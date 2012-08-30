Краснощок і далі стверджує, що Присяжнюк хотів його підкупити

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам розповів адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької, представник програми «Народний адвокат» Віктор Василюк.

За його словами, Є.Краснощок на засіданні суду, яке проходило в закритому режимі, повідомив, що 14 серпня працівник СІЗО викликав його до свого кабінету і сказав, що люди, які діють від імені іншого обвинуваченого Максима Присяжнюка, пропонують йому гроші за те, щоб він вигороджував М.Присяжнюка і взяв всю вину на себе.

До того ж, як сказав Є.Краснощок, в автозаку, під час переїзду до суду, М.Присяжнюк нібито запропонував йому відмовитися від адвоката, сказавши: «Вона псує нам всю картину. Наші адвокати все зроблять, як треба».

В.Василюк зазначив, що, оскільки Є.Краснощок відразу відмовився від такої пропозиції, то розмова про суму хабара не заходила.

«У зв'язку з цим ми, як представники потерпілої, - заявив адвокат, - хочемо звернутися до гаранта Конституції, Президента України, який обіцяв тримати цю справу на контролі, з тим, щоб він використав всі передбачені законом засоби, для того, щоб унеможливити підкупи обвинувачених з метою зміни показань і використав всі заходи, щоб було винесено справедливу і законну ухвалу щодо всіх обвинувачених».

Сьогодні суд продовжив вивчення відеоматеріалів із записами допитів Є.Краснощока. Ця робота продовжиться 4, 6 і 7 вересня на закритих засіданнях.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутій будові Оксану знайшов випадковий перехожий. Майже три тижні медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Кримінальну справу Центральний районний суд м. Миколаєва розглядає щодо Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і M.Пpиcяжнюкa. Всі троє обвинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку також інкримінують дії, передбачені ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

На закритому засіданні суду 28 серпня Є.Краснощок змінив свої показання, заявивши, що потерпілу душив не він, а М.Присяжнюк. За його словами, узяв на себе вину, тому що боявся М.Присяжнюка, якого назвав страшною людиною, а також боявся за свою сім'ю.

Він змінив показання, коли йому в СІЗО почали пропонувати гроші за те, щоб він відмовився від адвоката і взяв всю вину на себе. Тоді Є.Краснощок, за його словами, зрозумів, що «тут щось не так і вирішив говорити правду».