Тюремники торгуватимуть харчами

Як повідомили УНІАН у Секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськості управління ДПтС України в м. Києві та Київській області, у четвер, 6 вересня, у м. Кагарлик відбудуться урочисті заходи з нагоди відкриття першого у Київській області еко-магазину продовольчих товарів, які виробляються на базі Кагарлицької виправної колонії №115 (с. Зікрачі).

Також відбудеться семінар-нарада з начальниками установ та директорами підприємств виправних колоній та виправних центрів із сільгоспгосподарським профілем діяльності.

У заході візьме участь керівництво Державної пенітенціарної служби України, Київської обласної державної адміністрації, Кагарлицької районної державної адміністрації, представники громадськості.

Програмою заходу передбачається урочисте відкриття магазину та відвідання Кагарлицької виправної колонії №115.