На вулицях Дніпропетровська встановили 100 відеокамер

Як передає кореспондент УНИАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ Володимир Сідлецький.

За його словами, встановлено понад 100 відеокамер спостереження на Фестивальному причалі площі ім. Леніна, Європейській площі, центральному проспекті Дніпропетровська ім. Карла Маркса, головних парках культури та відпочинку.

«Вперше День міста у Дніпропетровську проходитиме під відеоспостереженням основних майданчиків масових гулянь», - зазначив В. Сідлецький.

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Він також повідомив, що Дніпропетровський гарнізон міліції буде переведено на посилений варіант несення служби. Громадський порядок охоронятимуть до 1,2 тис. правоохоронців, в тому числі військові внутрішніх військ Дніпропетровського та Криворізького підрозділів.

В. Сідлецький повідомив, що у центральні райони Дніпропетровська під час святкування Дня міста будуть залучені взвод кінної міліції та наряди патрульних на велосипедах.

«Міліція готова до охорони правопорядку під час проведення масових заходів у Дніпропетровську», - підсумував заступник начальника міськвідділу внутрішніх справ.