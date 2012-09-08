Рейс до Польщі затримався на 5 годин через «підозрілий предмет»

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, сьогодні по спецлінії «102» надійшло повідомлення про замінування в аеропорту «Київ» літака Airbus-320, який мав виконувати рейс до Польщі.

Один із пасажирів, громадянин Польщі, перебуваючи на борту літака, повідомив стюардесу про наявність підозрілого предмету.

На місце події одразу виїхали керівництво столичної міліції, слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічних та пожежо-технічних служб.

Було встановлено, що один з пасажирів рейсу під час посадки на літак, що відлітав до Польщі, повідомив стюардесі, що в літаку знаходиться підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

З дотриманням всіх заходів безпеки правоохоронці провели евакуацію 163 пасажирів та 7 членів екіпажу літака Airbus-320, які на той момент уже зайняли свої місця для відправки літака сполученням «Київ-Катовіце».

Правоохоронці провели детальний огляд повітряного судна, пасажирів, багажу, вантажу та ручної поклажі.

У результаті огляду вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було.

По закінченні перевірки, з затримкою на 5 годин, літак вилетів до Польщі.

Вжитими заходами правоохоронцями було встановлено, що безпідставне повідомлення про замінування надав іноземний громадянин. Перевірка за даним фактом триває.