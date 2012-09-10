Акція протесту залізничників виявилася не настільки масштабною

Як передає кореспондент УНІАН, пікет до заявленого початку в понеділок о 10 годині ранку зібрав провідниць, які протестували проти введеного в 2011 році комп'ютерного відбору поїзних бригад.

Пікетники розгорнули кілька плакатів - зокрема, «Геть корумпований комп'ютер». У той же час, в акції взяли участь кілька політиків, зокрема, депутат Верховної Ради Юрій Кармазін, один з лідерів ПСПУ Володимир Марченко та кандидат в народні депутати по мажоритарному округу в Свердловську (Луганська область) Костянтин Ільченко.

Пізніше кількість пікетувальників значно скоротилася.

Нагадаємо, акція під Мінінфраструктури була анонсована як масштабний протест залізничників проти «приватизації «Укрзалізниці »під виглядом реструктуризації».

Довідка УНІАН. Система комп'ютерного відбору поїзних бригад була введена з 1 липня 2012 року. Передбачено, що автоматизована система буде вибирати кандидатів зі сформованого кадрового резерву і буде формувати бригади провідників на той чи інший маршрут. Крім того, через певний проміжок часу в автоматичному режимі буде відбуватися ротація поїзних бригад. Система вже працює в тестовому режимі з 1 червня 2011 року.