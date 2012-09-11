В обмінниках долар дешевшає, євро дорожчає

Курс купівлі/продажу готівкового долара дещо знизився порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі долара коливаються в межах 8,07-8,13 грн/дол., із продажу – в межах 8,13-8,17 грн/дол.

Євро у вівторок купують у середньому по 10,26 грн/євро, продають – по 10,45 грн/євро. Курс купівлі/продажу підвищився на 0,2% порівняно з учорашнім днем. Пропозиції комерційних банків із купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,40 грн/євро, з продажу – в межах 10,39-10,60 грн/євро.

Середній курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках у вівторок дещо підвищився - до 0,2483/0,2567 грн/рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2530 грн/рубль, із продажу – в межах 0,2520-0,2670 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на четвер, 6 вересня, в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,10/8,13 грн, євро - 10,20/10,45 грн, рубль - 0,2430/0,2520 грн;

«ПриватБанк»: долар США - 8,11/8,139 грн, євро - 10,24/10,60 грн, рубль - 0,2500/0,2600 грн;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,11/8,13 грн, євро - 10,15/10,55 грн, рубль - 0,2450/0,2600 грн.