Євро може подолати поріг в 11 гривень

Схвалення Європейським центробанком програми необмеженого викупу держоблігацій країн єврозони спровокувало зміцнення курсу єдиної європейської валюти. В результаті вартість євро на готівковому і безготівковому ринках України піднялася до чотиримісячного максимуму.

Учасники ринку кажуть, що найближчим часом євро продовжить дорожчати і цілком може подолати поріг в 11 грн, пише видання Коммерсант-Україна.

На думку глави ЄЦБ Маріо Драгі, прийнята програма необмеженого викупу держоблігацій сприятливо позначиться на грошово-кредитній політиці всіх держав єврозони.

Крім того, євро росте по відношенню до долара на тлі негативних тенденцій в Америці. "У п'ятницю вийшов звіт по ринку праці в США. Слабкі дані щодо кількості нових робочих місць, неоднозначні цифри по безробіттю дали ринку сигнал, що на засіданні Федеральної резервної системи 12-13 вересня будуть зроблені якісь рішучі заходи зі стимулювання економіки", - пояснює начальник управління дилінгу банку "Фінанси та Кредит" Юрій Єфремов.

Подальше посилення євро багато в чому залежить від того, чи прийме 12 вересня Конституційний суд Німеччини рішення про конституційність Європейського стабілізаційного механізму, який має замінити існуючі Європейський фонд фінансової стабільності та Європейський механізм фінансової стабілізації.

Учасники ринку не сумніваються в подальшому подорожчанні євро, однак розходяться у прогнозах його вартості. "На мій погляд, зростання курсу євро по відношенню до долара закінчиться на цьому тижні. Максимум, який може бути досягнутий, - $ 1,3 за 1 євро", - вважає заступник голови правління, скарбник Банку Національний кредит Дмитро Власов.

Керівник інформаційно-аналітичного центру "Форекс Клуб Україна" Микола Івченко вважає, що зростання буде більш інтенсивним: "Ми прогнозуємо, що протягом найближчого місяця євро на безготівковому ринку буде коштувати 11 грн, а в обмінниках - 11,1 грн. Однак досвід 2008 -2009 років показує, що зазвичай після таких подій у подальшому відбувається відкат курсу, тому надалі євро може подешевшати до поточного рівня ".

Зростання курсу євровалюти вже спровокувало підвищення попиту на готівковому ринку. "У найближчі кілька місяців євровалюта буде зміцнюватися. Однак особливих проблем через це не буде, до тих пір поки вона не досягне рівня $ 1,5. Зазвичай при зростанні курсу населення активізує купівлю валюти, тому зараз в обмінниках попит на євро росте", - відзначає начальник департаменту казначейства Єврогазбанку Олександр Куцовський