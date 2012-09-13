Бомби на станції «Вокзальна» у Києві не знайшли

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, інформація від невідомого про закладення вибухівки на вказаній станції метро надійшла по спецлінії 102.

На місце події виїхали слідчо-оперативні та вибухотехнічні служби, була проведена евакуація людей, а станція метро 36 хвилин не працювала на вхід і вихід.

Вибухівки не виявлено, особа, яка про неї повідомила, встановлюється.