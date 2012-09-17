Ціна на нафту йде вгору через антиамериканські протести на Сході
08:12, 17 вересня 2012Суспільство
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Світові ціни на нафту продовжують рости в понеділок на побоюваннях з приводу дестабілізації ситуації на Близькому Сході та Північній Африці, що може призвести до перебоїв з поставками сировини.
Нафта дорожчає через дестабілізацію
Про це свідчать дані торгів.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на 07.30 підвищилася на 0,14 долара, або на 0,14%, - до 99,14 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,31 долара, або на 0,27%, досягнувши 116,97 долара за барель.
"На Близькому Сході ситуація і так складна після "арабської весни", але зараз антиамериканські настрої посилилися", - стверджує головний ринковий аналітик Price Futures Group в Чикаго Філ Флінн, цитований агентством MarketWatch, пише РІА "Новости".
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