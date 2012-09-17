У Київраді заявляють: забудовники Гостинного двору не мають дозволу метро

Забудовники Гостинного двору не мають дозволу Київського метрополітену на проведення робіт з реконструкції будівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, відстань від рівня землі до верху тунелю метрополітену в районі будівлі Гостинного двору становить 4 метри. Тому однією з умов та містобудівних обмежень реконструкції Гостинного двору було отримання висновків Київського метрополітену, оскільки виділена під реконструкцію земельна ділянка знаходиться в межах технічної зони діючої Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену, але забудовник так і не отримав відповідних дозволів, стверджують у фракції.

Водночас відсутність відповідних дозволів не завадила винесенню на найближчу сесію Київради питання щодо передачі земельної ділянки площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4 підприємству «Укрреставрація» під торговельно-офісний центр та автостоянку.

У повідомленні також зазначається, що, крім відсутності дозволів метрополітену, забудовник порушує ще й висотність. Граничнодопустима висота будівлі повинна бути в існуючих параметрах будівлі, але, відповідно до проекту рішення, після реконструкції Гостинний двір матиме не два поверхи і мансарду, а 3 поверхи та підвал. Умовна висота будівлі сягатиме 18,93 м. У будівлі передбачено 13220,3 кв. м торгових площ, де працюватимуть 565 осіб: 520 продавців та 45 офісних працівників.

У фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді вважають, що у проекті реконструкції Гостинного двору треба передбачити необхідну кількість місць для паркування автотранспорту, гостьові автостоянки та місця для зберігання автомобілів, адже на виділеній підприємству «Укрреставрація» земельній ділянці біля Гостинного двору буде лише 56 паркомісць, а 339 влаштують навколо Гостинного двору за договорами оренди з «Київтранспарксервіс».

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Постійна комісія Київради з питань культури та туризму не підтримала проект рішення, поданий на розгляд комісій Київради заступником голови КМДА Михайлом Кучуком, про передачу 1,02 га землі на Контрактовій площі, 4 ПАТ “Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство “Укрреставрація” для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр з облаштуванням гостьової парковки.

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець повідомив, що минулого тижня Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК), членом головної ради якого він є, звернулось до Міністерства культури України з пропозицією внести будівлю Гостинного двору до Державного реєстру нерухомих пам’яток не як пам’ятку історії, а як пам’ятку містобудування, що точніше відповідає реальному статусу цієї будівлі.

Депутат нагадав, що Гостинний двір був позбавлений статусу пам’ятки історії у зв’язку з тим, що у 1982 році відбулась його суттєва реконструкція і будинок втратив автентичність. Тому колегія головної ради УТОПІК просила надати об’єкту статус пам’ятки архітектури та містобудування.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня цього року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню». Перехідними положеннями закону передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір. Цей закон Верховна Рада ухвалила 5 липня.

5 вересня у парламенті було зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації», що передбачає повернення будівлі до Переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації.