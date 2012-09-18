Вийшла друком книжка старшини армії УНР

Книга була презентована сьогодні на прес-конференції в УНІАН історичним клубом “Холодний Яр”.

Упорядник книги Роман Коваль розповів, що зібрав під однією палітуркою всі твори та спогади визначного письменника-борця, більшість з яких невідомі сучасному читачеві, зокрема, “До характеристики московського наїзду на Україну”, “В казематах ҐПУ”, “Отаман Хмара”, “Донька Петлюри”, “Тюремні поезії” та інші.

У книжці також вміщено документи, які стосуються біографії Ю.Горліса-Горського (справжнє прізвище Городянин) у час перебування його в армії УНР, опубліковано низку документів з особової справи письменника за 1939 рік, коли він перебував у Карпатській Україні, та його власноручний життєпис.

Р.Коваль зауважив, що до книги увійшли практично всі твори Ю.Горліса-Горського, крім найвідомішої його книжки «Холодний яр», яка була видана раніше окремо.

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Юрій Горліс-Горський - творчий псевдонім Юрія Городянина-Лісовського, українського військового і громадського діяча, письменника, старшини армії УНР. Він народився 14 січня 1898 року в с. Демидівка на Полтавщині. Помер 27 вересня 1946 року в м. Аугсбург, ФРН.