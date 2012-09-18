Пожежа в Одесі: у житловому будинку згоріли 10 квартир і дах (відео)

Як повідомляє прес-служба МНС України, в Одесі у триповерховому житловому будинку за адресою вул. Адмірала Лазарєва, 27 у квартирі на третьому поверсі виникла пожежа, що перекинулася на інші квартири та дах.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено десять квартир та крівлю будівлі, площа пожежі становила близько 500 кв. м.

О 16.55 пожежно-рятувальними підрозділами МНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

42 мешканців будинку тимчасово відселено до родичів.

Причина пожежі встановлюється.