Пожежа в Одесі: у житловому будинку згоріли 10 квартир і дах (відео)
09:15, 18 вересня 2012Суспільство
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В Одесі внаслідок пожежі у житловому будинку згоріло 10 квартир, відселено 42 мешканця.
42 мешканця будинку тимчасово відселено до родичів. Фото МНС
Як повідомляє прес-служба МНС України, в Одесі у триповерховому житловому будинку за адресою вул. Адмірала Лазарєва, 27 у квартирі на третьому поверсі виникла пожежа, що перекинулася на інші квартири та дах.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено десять квартир та крівлю будівлі, площа пожежі становила близько 500 кв. м.
О 16.55 пожежно-рятувальними підрозділами МНС пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
42 мешканців будинку тимчасово відселено до родичів.
Причина пожежі встановлюється.
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