Порошенко: Україна може відмовитися від підвищення імпортних мит на авто

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

Він відзначив, що питання доцільності дії цих двох захисних заходів буде детально вивчено.

«Я не думаю, що ми допускатимемо паралельне введення цих двох захисних заходів», - сказав П.Порошенко

При цьому він підкреслив, що рішення про збільшення імпортного мита за рішенням міжвідомчої комісії про міжнародну торгівлю може бути скасоване за ініціативи українських виробників.

«Дана ініціатива має виходити і виходитиме не від уряду, а від українських виробників. Якщо виробники визнають нинішній режим захисту достатнім, то ми з розумінням поставимося до цього», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, в червні українська Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення в Україні мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не оприлюднено і він не набрав чинності.

Довідка УНІАН. Україна у відповідь на дії Росії ввела утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).

З 1 вересня п.р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може підвищити вартість українських автомобілів у РФ на 10-12%.

Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України відзначали, що введення утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії.