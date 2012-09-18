Завтра буде тепло

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вдень у західних областях очікується невеликий дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, на узбережжі морів 15-18°, вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті місцями 25-27°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Сьогодні, 18 вересня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-23°, в Дніпрі біля Києва - 19°.