Експерт прогнозує подальше зниження цін на житло протягом ще 3-4 років

Такий прогноз озвучив президент Спілки фахівців нерухомого майна України Олександр Рубанов у ефірі Першого ділового каналу, пише Gazeta.ua .

"У цілому, якщо казати про середньострокову перспективу, то ціни продовжать своє плавне зниження. За нашими прогнозами, як мінімум ще 3-4 роки очікувати стабілізації та наступного підняття цін не варто", - сказав він.

За його словами, в короткостроковій перспективі спостерігатиметься пожвавлення на ринку нерухомості.

"Певної динаміки ринку надасть бажання людей до введення нових правил (оформленян прав на нерухомість) якось вирішити свої питання, пов'язані з нерухомістю, бо пізніше може бути відтермінування надовго. Практика свідчить, що це може бути і два , і три місяці, поки запрацюють нові правила реєстрації", - зазначив Рубанов.

Нагадаємо, глава правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін повідомив, що державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки на сьогоднішній день недофінансована з державного бюджету на 50%, або на 700-800 млн грн.