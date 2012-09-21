Через скорочення поставок з країн ОПЕК у світі дорожчає нафта

Про це свідчать дані торгів.

Вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) виросла на 0,76 долара, або на 0,82%, - до 93,18 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,46 долара, або на 0,42%, досягнувши 110,49 долара за барель, пише РІА "Новости".

Напередодні ОПЕК повідомила про те, що члени організації, на яку припадає приблизно 40% світових поставок нафти, планують скоротити на деякий час експорт сировини на 0,7% - до 23,66 мільйона барелів на день у зв'язку з початком операцій з технічного обслуговування нафтопереробних потужностей. Експорт нафти з країн Близького Сходу на чотири тижні скоротиться на 1,1% - до 17,27 мільйона барелів на день.

Тим не менш, за словами глави МЕА Марії ван дер Хувен, ринок не буде відчувати брак сировини завдяки поставкам з Саудівської Аравії, Канади і США.