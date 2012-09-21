Через скорочення поставок з країн ОПЕК у світі дорожчає нафта

09:53, 21 вересня 2012
Суспільство
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Світові ціни на нафту продовжують збільшуватися в п'ятницю на новинах від ОПЕК за планами постачання сировини на ринок у найближчі місяці.

Країни ОПЕК на деякий час скорочують постачання

Про це свідчать дані торгів.

Вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) виросла на 0,76 долара, або на 0,82%, - до 93,18 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,46 долара, або на 0,42%, досягнувши 110,49 долара за барель, пише РІА "Новости".

Напередодні ОПЕК повідомила про те, що члени організації, на яку припадає приблизно 40% світових поставок нафти, планують скоротити на деякий час експорт сировини на 0,7% - до 23,66 мільйона барелів на день у зв'язку з початком операцій з технічного обслуговування нафтопереробних потужностей. Експорт нафти з країн Близького Сходу на чотири тижні скоротиться на 1,1% - до 17,27 мільйона барелів на день.

Тим не менш, за словами глави МЕА Марії ван дер Хувен, ринок не буде відчувати брак сировини завдяки поставкам з Саудівської Аравії, Канади і США.

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