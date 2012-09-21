Україні дадуть $450 мільйонів кредиту на ремонт 100-кілометрової дороги

Світовий банк 20 вересня схвалив надання кредиту Україні у розмірі 450 млн. дол. на ремонт дороги Київ-Харків на ділянці Лубни-Полтава (орієнтовно 108 км).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Світового банку, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Проект покликаний поліпшити стандарти безпеки руху на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, відповідна Угода про позику (Другий проект поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху) була парафована під час переговорів української делегації і СБ, які відбулися 25-30 липня п.р. у Вашингтоні.

21 квітня 2009 р. «Укравтодор» підписав зі Світовим банком угоду про виділення 400 млн. дол. кредиту для ремонту дороги Київ-Харків-Должанський - 120 км на ділянці «Бориспіль-Лубни». За інформацією прес-служби Міністерства, на цій ділянці вже завершуються ремонтні роботи.

Проект стосується приведення до європейського рівня автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Должанський. Після проведення капремонту вона стане головною транзитною артерією між ЄС і Росією з виходом на Кавказ, важливим складником транспортного коридору, що сполучає Південну Азію і Близький Схід з Європою.