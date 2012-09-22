16 тисяч українських шкіл отримають у подарунок англійські підручники
03:42, 22 вересня 2012Суспільство
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Британська Рада в Україні безкоштовно передасть навчальні матеріали з вивчення англійської мови для 16 тисяч українських шкіл.
Британська рада передає посібники з англійської мови
Як повідомили УНІАН у Британській Раді в Україні, комплект матеріалів включає в себе: посібник з англійської мови та культури «Word on the Street» для 9-11 класів, що "ґрунтується на комунікативному та інтегрованому підходах у навчанні англійської мови та враховує соціокультурний компонент мовної освіти";
методичний посібник для молодих вчителів з аудіо-матеріалами;
та методичний посібник щодо використання Інтернет ресурсів Британської Ради, зокрема, LearnEnglish Kids для дітей віком від 3 до 12 років.
Подія приурочена до 20-ї річниці Британської Ради в Україні.
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