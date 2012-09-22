Медики заперечують факт харчового отруєння 37 школярів

За даними управління, лікарями і фахівцями санепідемслужби було проведено обстеження учнів, проте факту «отруєння дітей і спалаху кишкової інфекції не було встановлено».

«Станом на 21 вересня всі діти, які звернулися за медичною допомогою, перебувають в задовільному стані під амбулаторним спостереженням лікаря», - повідомила начальник головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської області Валентина Гінзбург.

Зараз у районі працює комісія за участю фахівців обласної санепідемстанції, яка з'ясовує обставини захворювання учнів Чаплинської школи.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області 19 вересня отруїлися 37 учнів Чаплинської середньої школи.

Станом на 20 вересня, одну дитину госпіталізовано до Дніпропетровської клінічної лікарні з діагнозом реактивний панкреатит, решта дітей з підозрою на гостру кишкову інфекцію, у зв'язку з легкою формою захворювання, перебувають на домашньому лікуванні.