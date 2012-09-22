Арбузов назвав урядовий прогноз зростання ВВП «оптимістичним»

Таке заявив в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» голова Національного банку України Сергій Арбузов.

«За нашими оцінками, такий прогноз показника економічного зростання оптимістичний» - сказав голова НБУ.

Водночас він відзначив, що за певних умов він реалістичний для виконання.

С.Арбузов вважає, що урядові прогнози базуються на очікуваннях відновлення зростання економіки єврозони і підвищення світового попиту на метали, а також високого врожаю.

«Ці чинники приведуть до зростання експорту і позитивно вплинуть на сальдо поточного рахунку платіжного балансу. Крім цього, проведення структурних реформ з енергозбереження дозволить скоротити обсяги імпорту енергоносіїв, що зменшить обсяги придбання валюти «Нафтогазом України» для розрахунків за природний газ, а також знизити собівартість продукції» - відзначив С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 12 вересня затвердив проект Закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

При цьому раніше, того ж дня, у вступному слові на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4% (раніше, згідно з песимістичним сценарієм розвитку економіки, уряд прогнозував зростання ВВП у 2013 році на рівні 4,5% - УНІАН).

Міністерство фінансів України розраховувало проект державного бюджету на 2013 рік за песимістичним сценарієм.

На сайті відомства повідомлялося, що під час обговорення проекту бюджету наступного року з головами громадських рад заступник міністра фінансів України Сергій Рибак заявив, що «зростання реального ВВП в 2013 році очікується на рівні не менш як 4,5%».

Саме такий прогнозний рівень ВВП було вказано як песимістичний сценарій в діючій постанові Кабінету міністрів України щодо прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.