Улюблений серіал Обами отримав премію «Еммі»

Улюблений телесеріал президента США Барака Обами і фільм про президентську кампанію Джона Маккейна стали лауреатами телевізійної премії «Еммі», яку вручали в неділю в Лос-Анджелесі в 64-й раз.

Найкращим драматичним серіалом був названий «Чужий серед своїх» (Homeland). За інформацією ЗМІ, президент США Барак Обама замовляв диски з ним для перегляду в Білий дім.

Клер Дейнс і Деміан Льюїс, які зіграли в Homeland головні ролі, визнані найкращими актрисою і актором. Найкращим сіткомом стала «Американська сімейка» (Modern Family). Найкращим актором у комедійному серіалі - Джон Крайєр з «Двох з половиною чоловіків» (Two and a Half Men), найкращою актрисою в сіткомі визнана Джулія Луї-Дрейфус з «Віце-президента» (Veep). Найкращим телефільмом була названа картина Game Change про передвиборчу кампанію кандидата в президенти від Республіканської партії в 2008 році Джона Маккейна.

«Газета.Ru»