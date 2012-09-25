Київський банк видав велику суму за підробною ухвалою суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району міста Києва, Подільським районним судом під час розгляду цивільної справи про розподіл майна подружжя було накладено арешт на банківські рахунки чоловіка, де зберігалося 280 тис. євро.

Чоловік підробив та особисто надав до банку неіснуючу ухвалу суду, за якою грошові кошти з-під арешту було звільнено та видано йому у повному обсязі.

Підроблену ухвалу суду було виконано за письмовою резолюцією посадовця банківської установи, яка прийняла судовий документ від громадянина та не перевірила його дійсність.

Як результат, чоловік позбавив дружину частини спільного майна подружжя у більш як півтора мільйона гривень.

За законодавством, банк знімає арешт з коштів клієнта за рішенням суду, яке надійшло безпосередньо від суду.

За шахрайство і підроблення ухвали суду стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання підроблених документів).