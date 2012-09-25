Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це виконавчий секретар Незалежної медіа-профспілки України Сергій Гузь повідомив під час круглого столу учасників «Відкритої розмови». Експерти обговорили процес запровадження всеукраїнської єдиної прес-карти, торкнулися проблемних питань, що виникають у ході реалізації цього проекту. У дискусії взяли участь представники медіа, міжнародних правозахисних організацій, громадських об'єднань. Також до участі в обговоренні був запрошений директор глобального об'єднання «Етична журналістика» Ейдан Вайт.

«Ми розробляємо цей механізм, щоб захищати членів наших профспілок. Адже при запровадженні єдиної прес-карти будуть внесені зміни до національного класифікатора професій, який поки що не визнає журналістами фотографів, телевізійних операторів», - підкреслив С.Гузь.

Він також наголосив, що головною метою введення в дію всеукраїнської єдиної прес-карти має бути не запровадження чисто формального документу, а забезпечення реального захисту членів професійних журналістських об'єднань.

Е.Вайт у свою чергу зазначив, що одним із визначальних моментів при видачі єдиної прес-карти має бути визнання журналістом Кодексу етичної поведінки. «Я дякую учасникам «Відкритої розмови» за етичний аспект, який ви враховуєте під час розробки єдиної прес-карти. При видачі такого документу журналіст має погодитися з дотриманням етичних правил. Це не лише відправний момент для професійних журналістів. Принцип саморегулювання, який ви обрали, - найкращий шлях», - сказав експерт.

«Ми хочемо мати захищений, узгоджений саме органами саморегуляції журналістів документ. Переконаний, що єдина прес-карта зніме багато проблем, адже буде визнана всіма державними органами. Щоб це визнання відбулося, Держкометелерадіо, який відповідає за реалізацію державної інформаційної політики, зробить усе можливе», - зазначив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олександр Курдінович.

За підсумками круглого столу будуть напрацьовані рекомендації робочій групі з розробки всеукраїнської прес-карти.