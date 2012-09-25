СКУ закликає світ натиснути на українську владу

Президент Світового конгресу українців Євген Чолій закликав міжнародне співтовариство вимагати від влади України відхилити законопроект про криміналізацію наклепу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКУ, посилаючись на відповідний лист Є.Чолія.

У Світовому конгресі українців констатують, що законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп є серйозною загрозою для демократії.

Також, як наголошується в листі, прийняття такого законопроекту стане кроком назад у питанні свободи слова в Україні та дозволить владним структурам позбавити опозицію та засоби масової інформації права на вільне висловлювання своїх думок.

СКУ відзначив, що таке законодавство суперечить підписаним Україною міжнародним конвенціям, а зокрема Європейській конвенції з прав людини та Міжнародному пакту про громадянські і політичні права.

Копію цього листа СКУ надіслав до Президента Віктора Януковича та до голови Верховної Ради України Володимира Литвина, яких закликав не допустити схвалення законопроекту про кримінальну відповідальність за наклеп.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення.

Цей проект закону вже викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ та депутатів Європарламенту.