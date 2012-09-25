Офіційної версії загибелі льотчика-курсанта в Чугуєві досі немає

Про це заявив журналістам міністр оборони України Дмитро Саламатін після командно-штабних навчань «Перспектива-2012», відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Інтенсивно відпрацьовуються дві основні версії – помилка пілота та відмова техніки», - зазначив Д.Саламатін.

Відповідаючи на уточнююче запитання, в які терміни з’явиться офіційна версія, міністр наголосив: «Комісія працює, не треба підганяти роботу комісії».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на військовому аеродромі Чугуєва у катастрофі літака Л-39 загинув курсант 3-го курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних сил ЗСУ Микола Наконечний.

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана повідомив, що розглядаються дві версії авіакастрофи: несправність літака і помилка пілота.

За його словами, курсант-льотчик пройшов повну підготовку згідно з курсом льотної підготовки, до самостійного польоту виконав з льотчиком-інструктором 71 політ та був визначений готовим до виконання самостійного польоту.

За фактом авіакатастрофи літака Л-39 прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері порушено кримінальну справу за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).