У Харкові застрелилася 17-річна росіянка

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло дівчини з пораненням в районі грудної клітини було виявлене 23 вересня в одному з домоволодінь у Ленінському районі Харкова.

Працівники міліції, які прибули за викликом, встановили, що у квартирі мешкали батько та син. Мати і донька є громадянами Російської Федерації. На початку серпня вони удвох приїхали в Україну в гості до рідних. Сусідами родина характеризується з позитивного боку.

Згідно з повідомленням ЦЗГ, 23 вересня, скориставшись відсутністю дорослих, неповнолітня взяла пристрій для відстрілу гумових куль та зробила смертельний постріл. Пістолет належить батькові загиблої - 43-річному громадянину України. Зброя зареєстрована належним чином.

Працівниками міліції проведено детальний огляд місця події, вилучено речові докази. За вказаним фактом проводиться перевірка.