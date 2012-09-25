Львівські регіонали втратили одного депутата

Депутат Львівської облради Василь Круць вийшов зі складу фракції Партії регіонів обласної ради у зв’язку із прийняттям із порушеннями закону „Про засади державної мовної політики”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради, відповідну заяву депутата на сьогоднішньому засіданні зачитав голова облради Олег Панькевич. У заяві В.Круць зазначив, що прийняв рішення вийти із складу фракції Партії регіонів “у зв’язку із політичною ситуацією і прийняттям із порушеннями закону „Про засади державної мовної політики”. В.Круць, який обіймає посаду головного лікаря Стрийської центральної районної лікарні, відтепер є позафракційним депутатом.

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