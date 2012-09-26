Львівський губернатор подає до суду на мера
Управління розвитку інфраструктури Львівської облдержадміністрації має намір скерувати до суду позов про захист ділової репутації Управління розвитку інфраструктури ОДА до мера міста Андрія Садового.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, А.Садовий неодноразово називав управління «корумпованим і таким, яке укладає безпідставно тимчасові договори на перевезення».
Львівська ОДА у повідомленні наводить низку доводів, які спростовують згадані твердження та доводять, що відповідальність за транспортний безлад у місті лежить на чиновниках мерії.
„Незадоволення схемою руху розпочалось 1 січня 2012 року, коли Львівська міська рада впровадила нову мережу міських автобусних маршрутів загального користування. Через згадане нововведення без автотранспортного обслуговування залишилась низка населених пунктів, які розташовані безпосередньо біля Львова, і до січня 2012 року обслуговувались міськими маршрутами. Міські депутати висловили незадовільну оцінку діям посадових осіб управління транспорту Львівської міськради і особисто міському голові. Втім, міський голова Львова звітує, що запровадження нової мережі є важливим досягненням. Недоліки він пояснює роботою приміських та міжміських маршрутів, за які відповідає управління розвитку інфраструктури ОДА”, - зазначається у повідомленні.
Також прес-служба ОДА наголошує, що станом на сьогоднішній день, лише незначна кількість міських маршрутів у місті залишились в тому вигляді, в якому вони були впроваджені 1 січня, натомість, низку нових маршрутів відкрито без оголошення конкурсу і автобуси курсують протягом 9 місяців за тимчасовими дозволами.
Крім того, за повідомленням ОДА, до цього часу не введений в дію трансферний квиток і мешканці Львова вимушені оплачувати проїзд у два рази дорожче.
“За нової маршрутної мережі, управління розвитку інфраструктури ОДА прийняло рішення про відкриття лише одного приміського маршруту № 371 Львів АС-4 – Солонка. Саме органи місцевого самоврядування мають забезпечувати будівництво автостанції з обслуговування приміських та міжміських маршрутів. У нашому випадку це Львівська міська рада, але ми маємо лише обіцянки”, - зазначається у повідомленні.
На цю тему: Львівська міськрада визнала незадовільною роботу мера
При Львівській ОДА було створено робочу групу для вирішення проблемних питань з міських автотранспортних перевезень, які виникли у взаєминах двох органів влади.
У ОДА стверджують, що засідання групи, представники мерії відвідували нечасто. Відповідно не про всі кроки спрямовані на покращення руху в місті, знають. Наприклад, для розвантаження вулично-шляхової мережі, схеми руху окремих маршрутів, за пропозицією міської ради, відкориговано. Нечасто присутні на нарадах міські чиновники безвідповідально з усім погоджувались, але подальші їхні дії порушували прийняті рішення, - йдеться у повідомленні.
Як передавав УНИАН, 20 вересня депутати Львівської міськради визнали незадовільною роботу міського голови Львова Андрія Садового у 2011 році. За це рішення проголосували 63 депутати.