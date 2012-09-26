Львівський губернатор подає до суду на мера

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, А.Садовий неодноразово називав управління «корумпованим і таким, яке укладає безпідставно тимчасові договори на перевезення».

Львівська ОДА у повідомленні наводить низку доводів, які спростовують згадані твердження та доводять, що відповідальність за транспортний безлад у місті лежить на чиновниках мерії.

„Незадоволення схемою руху розпочалось 1 січня 2012 року, коли Львівська міська рада впровадила нову мережу міських автобусних маршрутів загального користування. Через згадане нововведення без автотранспортного обслуговування залишилась низка населених пунктів, які розташовані безпосередньо біля Львова, і до січня 2012 року обслуговувались міськими маршрутами. Міські депутати висловили незадовільну оцінку діям посадових осіб управління транспорту Львівської міськради і особисто міському голові. Втім, міський голова Львова звітує, що запровадження нової мережі є важливим досягненням. Недоліки він пояснює роботою приміських та міжміських маршрутів, за які відповідає управління розвитку інфраструктури ОДА”, - зазначається у повідомленні.

Також прес-служба ОДА наголошує, що станом на сьогоднішній день, лише незначна кількість міських маршрутів у місті залишились в тому вигляді, в якому вони були впроваджені 1 січня, натомість, низку нових маршрутів відкрито без оголошення конкурсу і автобуси курсують протягом 9 місяців за тимчасовими дозволами.

Крім того, за повідомленням ОДА, до цього часу не введений в дію трансферний квиток і мешканці Львова вимушені оплачувати проїзд у два рази дорожче.

“За нової маршрутної мережі, управління розвитку інфраструктури ОДА прийняло рішення про відкриття лише одного приміського маршруту № 371 Львів АС-4 – Солонка. Саме органи місцевого самоврядування мають забезпечувати будівництво автостанції з обслуговування приміських та міжміських маршрутів. У нашому випадку це Львівська міська рада, але ми маємо лише обіцянки”, - зазначається у повідомленні.

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При Львівській ОДА було створено робочу групу для вирішення проблемних питань з міських автотранспортних перевезень, які виникли у взаєминах двох органів влади.

У ОДА стверджують, що засідання групи, представники мерії відвідували нечасто. Відповідно не про всі кроки спрямовані на покращення руху в місті, знають. Наприклад, для розвантаження вулично-шляхової мережі, схеми руху окремих маршрутів, за пропозицією міської ради, відкориговано. Нечасто присутні на нарадах міські чиновники безвідповідально з усім погоджувались, але подальші їхні дії порушували прийняті рішення, - йдеться у повідомленні.

Як передавав УНИАН, 20 вересня депутати Львівської міськради визнали незадовільною роботу міського голови Львова Андрія Садового у 2011 році. За це рішення проголосували 63 депутати.