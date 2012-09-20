Львівська міськрада визнала незадовільною роботу мера

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення сьогодні під час сесії Львівської міської ради проголосували 63 депутати.

Зокрема, спершу міський голова прозвітував про роботу виконавчих органів Львівської міської ради за 2011 рік.

Наприкінці доповіді мер звернув особливу увагу депутатського корпусу на розвиток міста у 2012 році.

«Друга половина 2012 року буде дуже непроста як для України в цілому, так і для міста Львова. Це рік виборів, рік заяв, обіцянок і загострення політичної боротьби. Я хочу аби ви пам’ятали, що з виборами життя в місті не закінчиться. Ви є обраними громадою Львова депутатами зі своїми повноваженнями, правами та обов’язками. Будь-які ваші дії, вчинки чи заяви мають безпосередній вплив на життя сотень тисяч людей. Я хочу, аби ви за будь-яких обставин завжди відчували себе більше львів’янами, ніж членами ваших партій, і саме цим керувались в своїй діяльності, хоча, мабуть, це і не завжди просто», - зазначив міський голова Львова.

Після цього депутати пішли на нараду та після тривалого обговорення голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан Кошулинський запропонував поставити на голосування консолідовану пропозицію фракцій ВО “Свобода”, Народного Руху, “Фронту змін” та “України соборної” про те, щоб визнати роботу міського голови Львова у 2011 році незадовільною.

Міський голова поставив пропозицію на голосування, вона набрала 63 голоси. Всього у Львівській міській раді 90 депутатів.

У коментарі УНІАН голова фракції ВО „Свобода” Р. Кошулинський зазначив, що депутати визнали незадовільною роботу міського голови Львова за невиконання бюджету розвитку міста у 2011 році, який було виконано лише на 29%.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні близько 400 двірників провели акцію протесту під стінами міської ради, де проходила сесія, вимагаючи від депутатів виділення коштів на прибирання міста.

Під стінами міської Ратуші працівники львівських комунальних підприємств скандували “Ганьба!”, пропонуючи депутатам “самим задурно прибирати Львів”.