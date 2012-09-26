Пенсіонерам додадуть аж по 12 гривень

З 1 жовтня державні соціальні виплати, пенсії і оклади бюджетників зростуть знову - вчетверте за рік. І цього разу зростання буде більш відчутним, ніж у липні (нагадаємо, розмір прожиткового мінімуму та пов'язані з ним соцвиплати, а також деякі види державної допомоги змінюються в 2012 році з 1 січня, з 1 квітня, з 1 липня, з 1 жовтня і з 1 грудня), пише "Сегодня".

Так, якщо влітку мінімальна зарплата зросла на 8 грн, то зараз - на 16 грн, з 1102 грн до 1118 грн. Мінімальна пенсія збільшиться на 12 грн - з 844 грн до 856 грн (а в липні вона змінилася всього на 6 грн). Але набагато більш відчутно позначаться жовтневі зміни на сімейному бюджеті тих, хто чекає поповнення в сімействі. Так, на народження первістка додадуть 390 грн, і тепер щасливі матусі зможуть отримати не 27 510 грн, а 27 900 грн (з 1 липня ця соцвиплати виросла всього на 180 грн). На народження другої додадуть ще більше - 780 грн, і сума виплати складе 55 800 грн. А на третю і кожну наступну дитину батьки отримають на 1560 грн більше - 111 600 грн.

Така щедрість пояснюється тим, що соціальні виплати прив'язані до інфляції. А експерти прогнозують, що за підсумками року вона складе 9-9,5%, тому і добавки більш суттєві, ніж влітку (навесні інфляція була на рівні 0-0,1%).