Дефіцит держбюджету виріс у 3 рази

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

У тому числі дефіцит загального фонду становив 14,216 млрд грн, що більш як удвічі вище, ніж роком раніше.

Доходи держбюджету за вказаний період становили 220,712 млрд грн, що на 9,3% більше, ніж за відповідний період 2011 року. У тому числі доходи загального фонду становили 188,451 млрд грн - на 11,1% більше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Надходження до загального фонду податку на додану вартість (ПДВ) становили 121,109 млрд грн (сума відшкодування ПДВ грошовими коштами становила 31,083 млрд грн), податку на прибуток - 37,325 млрд грн, акцизного податку з вироблених в Україні товарів - 15,360 млрд грн.

До спецфонду держбюджету надходження становили 32,261 млрд. грн.

Витрати держбюджету за січень-серпень ц.р. становили 234,185 млрд грн, що на 14,5% більше відповідного періоду 2011 року, в т.ч. видатки загального фонду збільшилися на 15% - до 203,162 млрд. грн.

Витрати на погашення основної суми боргу за вказаний період із держбюджету становили 45,887 млрд грн, а на обслуговування - 52,776 млрд грн, що на 9,8% більше, ніж у 2011 році.

Обсяг запозичень до держбюджету становив 79,711 млрд грн, у т.ч. до загального фонду - 76,755 млрд. грн (у тому числі випуск ОВДП на поповнення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» в сумі 6 млрд грн). На внутрішньому ринку було залучено 52,776 млрд грн, від зовнішніх джерел - 26,935 млрд грн, В т.ч. до спеціального фонду на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку - 2,956 млрд грн.

Надходження від приватизації державного майна за січень-серпень 2012 року становитиме 5,267 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, витрати - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.